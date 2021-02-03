В Хмельницкой области за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19

3 февраля, 2021, 13:19

2 февраля в Хмельницкой области Украины не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни

Об этом говорится в статистике СНБО о ходе пандемии за 2 февраля, передает " РБК-Украина ".

Отмечается, что с 3 тыс. 285 новых заражений коронавирусом на Хмельницкую область не покрывается ни одного.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля на коронавирусом заболели 1 млн 227 тыс. 164 человека. В то же время выздоровели - 1 млн 45 тыс. 473 человека. За все время эпидемии от болезни и усладнень, вызванных COVID-19 умерли 23 тыс. 89 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

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