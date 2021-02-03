В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд грн, - СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн. К функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb