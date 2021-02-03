В 503-й ОБМП назвали имя погибшего 2 февраля от пули снайпера военного
3 февраля, 2021, 15:43
2 февраля в зоне проведения операции ООС вблизи с. Шумы погиб старший матрос Дмитрий Власенко, который служил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты
Об этом сообщает Facebook-страница воинской части.
"2 февраля, вблизи с. Шумы ордынский снайпер смертельно ранил нашего воина - старшего матроса Дмитрия Власенко. Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении .
В батальоне рассказали, что Дмитрий Власенко прослужил у них более 3 лет и "навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо".
"У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!" - добавили в подразделении.
- 2 февраля в районе Торецка снайпером был тяжело ранен военнослужащий. Он умер в больнице.
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