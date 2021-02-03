УПЦ МП должна официально признать свою принадлежность к РПЦ, - Резников

3 февраля, 2021, 21:20

Согласно законопроекту Минреинтеграции о государственной политике переходного периода, УПЦ Московского патриархата должна будет в документах закрепить, что является дочерней организацией Русской православной церкви

Об этом в интервью lb.ua заявил глава министерства Алексей Резников.

"Мы считаем, что все религиозные общины должны подпадать под регуляцию украинского права. Оно должно быть унифицированным для всех. Если вы не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем", - отметил вицепремьер.

Он акцентирует, что целью законопроекта является недопущение угнетения в правах.

"Наша задача, чтобы никто не был подавлен в своем праве на свободу вероисповедания. Это право гарантирует наша Конституция. Ходить в тот или иной храм, синагогу - ваше право", - сказал Резников.