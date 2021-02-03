Синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистый ветер и дожди 4 февраля
Об этом синоптик нетолько Диденко сообщила в Telegram .
"Украина в четверг опять будет принимать циклон, который, как всегда, придет не один, а с родственниками, атмосферными фронтами. Циклон носит интересное имя Siegbert. Поэтому в большинстве наших областей пройдут дожди", - отметила синоптик.
Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток.
Идти именно дожди, потому температура воздуха ожидается днем -2°C...+7°C, на юге и юго-западе +5°C...+12°C.
Прохладнее разве что в северных областях 0°C...+4°C.
"Вместо дождя мокрый снег периодически поляпает в северной части Украины, а в Карпатах при "минусах" выпадет снег", - сказала Диденко.
4 февраля ветер обещает быть порывистым, до сильного. Завтра порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Киеве 4 февраля погода будет сложной, сообщила Наталья Диденко.
Ожидается в столице дождь, вероятно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер.
Ожидаются скачки давления, градусов, порывистый ветер, лужи, сползание снега с крыш или веток деревьев.
Дневная температура воздуха в Киеве завтра будет около +4.
С 5-го февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха, соответственно, коварной станет гололедица.
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