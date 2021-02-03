Столичные врачи получают доплаты в 5 тыс. грн, - Кличко

3 февраля, 2021, 19:15

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался, что столичные врачи будут получать в 2021 году ежемесячные доплаты в 5 тыс. грн, а медсестры - в 4 тыс.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Хочу сообщить, что столичные медработники уже получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получили более 27 700 человек, в том числе более 8 тыс. врачей, почти 12 тыс. среднего медперсонала и почти 7 600 младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что в бюджете столицы предусмотрели почти 1,5 млрд грн на такую финансовую поддержку всех медиков в 2021 году.

"В этом году, по моей инициативе, мы увеличили выплаты. И теперь ежемесячно столичные врачи получают от города 5 тыс. грн, медсестры - 4 тыс. грн, младший медицинский персонал - 2 тыс. грн. И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам" , - добавил Виталий Кличко.

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