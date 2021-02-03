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Espreso.tvСпортСтало известно, будет ли играть Коваленко за "Аталанту" в Лиге чемпионов

Стало известно, будет ли играть Коваленко за "Аталанту" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Итальянская "Аталанта" не включила украинского футболиста Виктора Коваленко в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Tuttoatalanta .

"Аталанта" обновила заявку на Лигу чемпионов. В список футболистов, которые сыграют в плей-офф главного еврокубка не попал украинский новичок команды из Бергамо Виктор Коваленко.

Зато итальянцы заявили двух других новичков клуба - хорвата Боско Сутало и нидерландца Сэма Ламмерса.

Во второй половине сезона Коваленко сможет играть за "Аталанту" в чемпионате и Кубке Италии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с испанским "Реалом", матчи состоятся 24 февраля и в 10 марта.

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