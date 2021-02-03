Стало известно, будет ли играть Коваленко за "Аталанту" в Лиге чемпионов
3 февраля, 2021, 12:12
Итальянская "Аталанта" не включила украинского футболиста Виктора Коваленко в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
Об этом сообщает Tuttoatalanta .
"Аталанта" обновила заявку на Лигу чемпионов. В список футболистов, которые сыграют в плей-офф главного еврокубка не попал украинский новичок команды из Бергамо Виктор Коваленко.
Зато итальянцы заявили двух других новичков клуба - хорвата Боско Сутало и нидерландца Сэма Ламмерса.
Во второй половине сезона Коваленко сможет играть за "Аталанту" в чемпионате и Кубке Италии.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с испанским "Реалом", матчи состоятся 24 февраля и в 10 марта.
- Напомним, 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко у "Шахтера" за 700 тыс. евро.
- 2 февраля стало известно, что Виктор Коваленко с зарплатой 2 млн евро стал самым высокооплачиваемым футболистом итальянской "Аталанты".
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