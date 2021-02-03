США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп

3 февраля, 2021, 10:34

США заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода "Северный поток-2"

Об этом говорится в официальном ответе представителя Государственного департамента США Государственного департамента США на запрос Укринформа.

Как подчеркнули в американском ведомстве США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", не подрывать коллективной безопасности.

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет место, примем решение о возможности применения санкций", - отметили в Госдепартаменте США.

Как сообщалось, в понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что американское правительство "просигналил" о готовности обсуждать возможное прекращение санкций США против "Северного потока-2". Газета сослалась на американского чиновника, по словам которого, немецкая сторона должна предложить для этого пакет решений для защиты энергетической безопасности Европы и интересов Украины.

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