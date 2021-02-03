Спасибо "Динамо", что отдали нам в аренду Цитаишвили, - Юрий Максимов в "Футбольном формате"

3 февраля, 2021, 15:24

Главный тренер ФК "Ворскла" (Полтава) Юрий Максимов рассказал о новичке клуба Георгии Цитаишвили, перешедшем на правах аренды из киевского "Динамо"

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспрессо".

"У Цитаишвили свои критерии, свои слабые и сильные стороны. В обороне он не такой, что может сильно помочь. А вот в атаке он поможет. Он креативный футболист, принимающий нестандартные решения. Особенно в штрафной соперника. Думаю, поможет во второй половине сезона. Да, я позвонил ему и говорю: "Давай, поможешь, я на тебя рассчитываю". Парень нормальный, из Грузии. Если в футбол не будет играть, то хотя бы вино будет привозить. Это шутка", - сказал главный тренер" Ворсклы " .

Юрий Максимов признался, что в этом трансфере важную роль сыграли отношения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Суркису предложил этот вариант агент, он с удовольствием согласился - пусть футболист играет. Спасибо президенту "Динамо" за то, что отдали нам его в аренду. Еще и решили, что платим зарплату половина на половину. Для нас приятно, что и клуб "Динамо" платит. Понятно, что каждая команда хочет, чтобы арендованный футболист играл, но надо, чтобы играл сильнейший", - подчеркнул Юрий Максимов в эфире программы "Футбольный Формат".