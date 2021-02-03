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Совет Европы сменил главу представительства в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назначила Стена Норлова головой Офиса СЕ в Украине

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы в Facebook.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры и поздравил опытного датского дипломата с началом работы.

"Кроме этого генеральный секретарь СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу", - говорится в сообщении.

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