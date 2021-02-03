Соглашение о продлении ядерного договора между РФ и США вступило в силу

3 февраля, 2021, 16:40

Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации .

Отмечается, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений

"С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и прозрачности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в сообщении

Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1 550. Количество межконтинентальных ракет, а также снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

Ранее сообщалось, что Россия ратифицировала продление ядерного договора с США.

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