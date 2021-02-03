Соглашение о продлении ядерного договора между РФ и США вступило в силу
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации .
Отмечается, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений
"С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и прозрачности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в сообщении
Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1 550. Количество межконтинентальных ракет, а также снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.
Ранее сообщалось, что Россия ратифицировала продление ядерного договора с США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти