Семьи героев Небесной Сотни просят Раду признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина

3 февраля, 2021, 20:40

Семьи погибших героев Небесной Сотни, ранены, участники Революции Достоинства и участники российско-украинской войны написали председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с просьбой принять заявление парламента в связи с шестой годовщиной начала Революции Достоинства

Письмо опубликовала ОО "Семья Героев Небесной Сотни".

"20 февраля 2021 года вся Украина чтит уже седьмую годовщину трагических событий Революции Достоинства - расстрелов героев Небесной Сотни. До сих пор на законодательном уровне в государстве никак не закреплена политическая оценка событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствий", - говорится в сообщении.

Там отметили, что более года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2739, который:

определяет Революцию Достоинства одним из ключевых событий украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;

указывает на недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";

определяет важность памяти о героях Небесной Сотни;

указывает на недопустимость узурпации власти.

"Мы просим Вас выразить уважение и срочно включить проект постановления до голосования в Верховной Раде Украины", - отметили в ГО.