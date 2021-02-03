Семьи героев Небесной Сотни просят Раду признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина
3 февраля, 2021, 20:40
Семьи погибших героев Небесной Сотни, ранены, участники Революции Достоинства и участники российско-украинской войны написали председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с просьбой принять заявление парламента в связи с шестой годовщиной начала Революции Достоинства
Письмо опубликовала ОО "Семья Героев Небесной Сотни".
"20 февраля 2021 года вся Украина чтит уже седьмую годовщину трагических событий Революции Достоинства - расстрелов героев Небесной Сотни. До сих пор на законодательном уровне в государстве никак не закреплена политическая оценка событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствий", - говорится в сообщении.
Там отметили, что более года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2739, который:
- определяет Революцию Достоинства одним из ключевых событий украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;
- указывает на недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";
- определяет важность памяти о героях Небесной Сотни;
- указывает на недопустимость узурпации власти.
"Мы просим Вас выразить уважение и срочно включить проект постановления до голосования в Верховной Раде Украины", - отметили в ГО.
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