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Espreso.tvОбществоСемьи героев Небесной Сотни просят Раду признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина

Семьи героев Небесной Сотни просят Раду признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина

Семьи погибших героев Небесной Сотни, ранены, участники Революции Достоинства и участники российско-украинской войны написали председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с просьбой принять заявление парламента в связи с шестой годовщиной начала Революции Достоинства

Письмо опубликовала ОО "Семья Героев Небесной Сотни".

"20 февраля 2021 года вся Украина чтит уже седьмую годовщину трагических событий Революции Достоинства - расстрелов героев Небесной Сотни. До сих пор на законодательном уровне в государстве никак не закреплена политическая оценка событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствий", - говорится в сообщении.

Там отметили, что более года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2739, который:

  • определяет Революцию Достоинства одним из ключевых событий украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;
  • указывает на недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";
  • определяет важность памяти о героях Небесной Сотни;
  • указывает на недопустимость узурпации власти.

"Мы просим Вас выразить уважение и срочно включить проект постановления до голосования в Верховной Раде Украины", - отметили в ГО.

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