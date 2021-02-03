Резников допустил введение в ОРДЛО международной администрации ООН после деоккупации территорий

3 февраля, 2021, 16:10

На территории ОРДЛО после освобождения рассматривают вариант установления международной администрации ООН

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"У нас международный вооруженный конфликт, начатый РФ, между сторонами нет доверия. Часто наличие международного мандата помогает ускорить мирную, безопасную реинтеграцию. Поэтому мы говорим, что есть разные варианты, в том числе создание международной администрации", - заявил он.

Вице-премьер также указал, что ни представители России, ни специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

"Поскольку Россия нами прямо называется государством-агрессором, то, конечно, ее представители не могут быть в составе миротворческих сил. Страны из ОДКБ занимают пророссийскую позицию, в частности публично на разных площадках - в ООН, ПАСЕ, они официальные военные союзники", - отметил Резников.