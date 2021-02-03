Рада изменила требования к содержанию уставов ООО

3 февраля, 2021, 13:09

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3497, который исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в уставных документах обществ с ограниченной ответственностью (ООО) размера долей участников в уставных капиталах

Принятие законопроекту во втором чтении и в целом поддержали 318 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, от предусматривает исключение из Хозяйственного кодекса положения о необходимости определения в уставе долей участников ООО и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО). Документ также закрепляет определение перечня обязательных требований в уставы ООО и ОДО исключительно по закону "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

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