Рада разрешила внедрение электронных больничных в Украине
Принятие проекта постановления поддержали 315 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту документа, Рада постановила Кабинету министров принять меры по ускорению разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовых актов с целью внедрения Электронного реестра листков нетрудоспособности.
Кабмин также должен подать в Верховную Раду законопроекты, направленные на обеспечение взаимодействия электронной системы охрони здоровья с электронным реестром листков нетрудоспособности.
В частности, Министерство здравоохранения должно разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые дли внедрения электронных больничных, а также согласовать с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования порядок выдачи, продления и учета электронных больничных.
Отмечается, контроль за выполнением постановления возложен на Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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