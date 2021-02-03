Рада разрешила внедрение электронных больничных в Украине

3 февраля, 2021, 14:03

Верховная Рада приняла проект постановления №4243 о мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности

Принятие проекта постановления поддержали 315 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту документа, Рада постановила Кабинету министров принять меры по ускорению разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовых актов с целью внедрения Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Кабмин также должен подать в Верховную Раду законопроекты, направленные на обеспечение взаимодействия электронной системы охрони здоровья с электронным реестром листков нетрудоспособности.

В частности, Министерство здравоохранения должно разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые дли внедрения электронных больничных, а также согласовать с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования порядок выдачи, продления и учета электронных больничных.

Отмечается, контроль за выполнением постановления возложен на Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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