Рада поддержала повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности до 6 тыс. грн

3 февраля, 2021, 13:28

Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №3755, который предусматривает повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности

Проект закона поддержали 315 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекту закона, он предусматривает штрафы в размере 1700 - 3400 грн, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн, за нарушение требований к технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере телпопостачання и потребителей электроэнергии.

Размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте составит от 1700 до 3400 грн, для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

За нарушение правил пожарной безопасности на воздушном транспорте размер штрафа составит от 2550 до 4250 грн для граждан и от 4250 до 5950 - для должностных лиц.

Нарушение требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению тянуть за собой штраф от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц.

Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла в первом чтении проект закона №3755.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb