Рада поддержала повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности до 6 тыс. грн
Проект закона поддержали 315 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекту закона, он предусматривает штрафы в размере 1700 - 3400 грн, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн, за нарушение требований к технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере телпопостачання и потребителей электроэнергии.
Размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте составит от 1700 до 3400 грн, для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.
За нарушение правил пожарной безопасности на воздушном транспорте размер штрафа составит от 2550 до 4250 грн для граждан и от 4250 до 5950 - для должностных лиц.
Нарушение требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению тянуть за собой штраф от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц.
- Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла в первом чтении проект закона №3755.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти