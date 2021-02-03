"Слуги народа" разделились на две группы из-за санкций против 112 Украина, ZiK, NewsOne, - Корниенко

3 февраля, 2021, 19:57

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция разделилась на две группы в отношении санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, ZiK и NewsOne

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам Корниенко, пока нет смысла в отдельном обсуждении санкций на совещании фракции, поскольку на данный момент в юридической плоскости вопрос санкций исчерпан и нет возможности Верховной Рады как-то повлиять на процесс.

Читайте также: "Часть документов являются секретными": Данилов назвал основания для блокирования 112 Украина, NewsOne и ZIK

"Заседания по этому вопросу не было и мне кажется, что необходимости в нем сейчас нет. Никто из коллег не говорил об этом. Они разделились на две большие группы. Одна группа, думаю, меньше, другая - больше. Большинство поддерживает решение СНБО и указ президента. Есть те, кто высказывались в чате со своей отдельной позицией", - отметил он.

Нардеп допустил возможность обсуждения санкций на заседании фракции перед началом следующей пленарной недели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb