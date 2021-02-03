"Слуги народа" разделились на две группы из-за санкций против 112 Украина, ZiK, NewsOne, - Корниенко
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.
По словам Корниенко, пока нет смысла в отдельном обсуждении санкций на совещании фракции, поскольку на данный момент в юридической плоскости вопрос санкций исчерпан и нет возможности Верховной Рады как-то повлиять на процесс.
Читайте также: "Часть документов являются секретными": Данилов назвал основания для блокирования 112 Украина, NewsOne и ZIK
"Заседания по этому вопросу не было и мне кажется, что необходимости в нем сейчас нет. Никто из коллег не говорил об этом. Они разделились на две большие группы. Одна группа, думаю, меньше, другая - больше. Большинство поддерживает решение СНБО и указ президента. Есть те, кто высказывались в чате со своей отдельной позицией", - отметил он.
Нардеп допустил возможность обсуждения санкций на заседании фракции перед началом следующей пленарной недели.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствует решение о санкции на телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком и назвал это своевременным государственническим шагом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти