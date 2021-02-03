 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Шахтер" интересуется 16-летним футболистом из Бразилии, его оценивают в 10 млн евро

"Шахтер" интересуется 16-летним футболистом из Бразилии, его оценивают в 10 млн евро


фото: goal.com/
Донецкий "Шахтер" активно интересуется защитником бразильского "Интернасьонала" Винисиусом Тобиасом

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Интернасьонал" оценивает правого защитника Винисиуса Тобиаса в 10 млн евро. К футболисту есть интерес от донецкого "Шахтера". Также 16-летним бразильцем интересуется "Реал", "Бавария" и "Ювентус".

На счету Винисиуса Тобиаса 7 матчей и 1 гол за сборную Бразилии U-16.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать