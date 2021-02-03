"Санкции мы вводим против тех, кого не можем наказать здесь", - Разумков объяснил, почему удержался на голосовании СНБО
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Если мы говорим о заседании СНБО, я понимаю, что это за вопрос ... Давайте с другой начнем. Если мы говорим о подходах, я считаю, считал и буду считать, что мы живем в стране, где уже не первый год идет война ", - начал Разумков.
"Если мы говорим о санкциях, то их мы вводим по отношению к тем, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами возможностей украинских правоохранительных органов, которые отвечают за национальную безопасность и могут отвечать перед Украинский судом ", - отметил он.
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В то же время спикер Рады отметил, что решение принималось письменным голосованием всех членов СНБО.
"Данное решение происходило путем письменного опроса. Дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично и, к сожалению, информации от председателя Службы безопасности я также не слышал", - отметил Разумков.
- Напомним, что Разумков воздержался при голосовании в СНБО относительно санкций против телеканалов, которые связывают с Медведчуком
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