"Санкции мы вводим против тех, кого не можем наказать здесь", - Разумков объяснил, почему удержался на голосовании СНБО

3 февраля, 2021, 12:40

Голова Верховной Рады объяснил, почему удержался на голосовании о наложении санкций в отношении нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Если мы говорим о заседании СНБО, я понимаю, что это за вопрос ... Давайте с другой начнем. Если мы говорим о подходах, я считаю, считал и буду считать, что мы живем в стране, где уже не первый год идет война ", - начал Разумков.

"Если мы говорим о санкциях, то их мы вводим по отношению к тем, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами возможностей украинских правоохранительных органов, которые отвечают за национальную безопасность и могут отвечать перед Украинский судом ", - отметил он.

Читайте также: Княжицкий о санкциях против "112 Украина", NewsOne, ZIK: Общая задача сделать все, чтобы враждебные пропагандистские источники вновь не заработали

В то же время спикер Рады отметил, что решение принималось письменным голосованием всех членов СНБО.

"Данное решение происходило путем письменного опроса. Дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично и, к сожалению, информации от председателя Службы безопасности я также не слышал", - отметил Разумков.

Напомним, что Разумков воздержался при голосовании в СНБО относительно санкций против телеканалов, которые связывают с Медведчуком

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо