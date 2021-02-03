"Поддерживаю государственническое решение президента": Аваков о санкциях в отношении каналов Козака

3 февраля, 2021, 18:31

Арсен Аваков приветствует решение о санкциях на телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком и назвал это своевременным государственническим шагом

Позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о санкциях на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалы обнародовала пресс-служба МВД.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой. Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, принятом в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - отметил Аваков.

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Министр добавил, что не следует путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.

"Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственнический шаг Президента Зеленского", - подчеркнул Арсен Аваков.

По его словам, Министерство внутренних дел, как орган власти, который в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках Закона выполнять решение СНБО, Указ Президента Украины и защищать интересы граждан Украины.

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