"Поддерживаю государственническое решение президента": Аваков о санкциях в отношении каналов Козака
Позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о санкциях на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалы обнародовала пресс-служба МВД.
"Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой. Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, принятом в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - отметил Аваков.
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Министр добавил, что не следует путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.
"Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственнический шаг Президента Зеленского", - подчеркнул Арсен Аваков.
По его словам, Министерство внутренних дел, как орган власти, который в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках Закона выполнять решение СНБО, Указ Президента Украины и защищать интересы граждан Украины.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
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