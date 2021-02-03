"Необходимо "закрепить" уголовным процессуальным способом": Рябошапка о санкциях против ZiK, NewsOne и 112 Украина
Об этом Рябошапка написал в Facebook.
"Решение Совета национальной безопасности и обороны обязательно необходимо "закрепить" уголовным процессуальным способом", - написал Рябошапка.
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Экс-генпрокурор также заявил, что во времена его работы для этого была осуществлена подготовка, а отсутствие результата объяснил своей отставкой, в которой обвинил "российских агентов".
"Нашей командой в прокуратуре была сделана необходимая подготовительная работа для этого. Довести запланированное до логического завершения помешала отставка, активными инициаторами которой как раз и были российские агенты в парламенте", - написал Рябошапка.
Решение Совета национальной безопасности и обороны обязательно необходимо «закрепить» в уголовный процессуальный способ ....Опубликовано Rouslan Riaboshapka Вторник, 2 февраля 2021 г.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
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