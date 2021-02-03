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Espreso.tvОбщество"Необходимо "закрепить" уголовным процессуальным способом": Рябошапка о санкциях против ZiK, NewsOne и 112 Украина

"Необходимо "закрепить" уголовным процессуальным способом": Рябошапка о санкциях против ZiK, NewsOne и 112 Украина

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о необходимости "закрепить" уголовным процессуальным способом" решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, которые связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком

Об этом Рябошапка написал в Facebook.

"Решение Совета национальной безопасности и обороны обязательно необходимо "закрепить" уголовным процессуальным способом", - написал Рябошапка.

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Экс-генпрокурор также заявил, что во времена его работы для этого была осуществлена подготовка, а отсутствие результата объяснил своей отставкой, в которой обвинил "российских агентов".

"Нашей командой в прокуратуре была сделана необходимая подготовительная работа для этого. Довести запланированное до логического завершения помешала отставка, активными инициаторами которой как раз и были российские агенты в парламенте", - написал Рябошапка.

Решение Совета национальной безопасности и обороны обязательно необходимо «закрепить» в уголовный процессуальный способ ....

Опубликовано Rouslan Riaboshapka Вторник, 2 февраля 2021 г.

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