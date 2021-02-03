"Нельзя с чистой совестью рекомендовать": Венгерская медицинская палата забраковала вакцины "Спутник V" и Sinopharm

3 февраля, 2021, 13:53

Венгерская медицинская палата заявила, что не может рекомендовать вакцины из России и Китая до обнародования официальных разрешений на использование этих препаратов, а также описаний их основных характеристик и инструкций к ним

Об этом говорится в открытом письме венгерской медицинской палаты Венгерском национальном института фармацевтики, продуктов питания и здоровья, передает Euractiv .

Медицинская палата направила специальное письмо Венгерском национальном института фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указано, что "нельзя с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".

"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - подчеркнули венгерские медицинские работники.

Напомним, недавно венгерский правительство предоставило ограниченное разрешение на продажу в стране как российской, так и китайской вакцины.

Ранее столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения.

21 января Национальный институт фармацевтики, продуктов питания и здоровья Венгрии предварительно одобрил использование российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V"

22 января стало известно о контракт страны с Россией на поставку вакцны "Спутник V"

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