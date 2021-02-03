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Espreso.tvОбщество"Не считаю журналистами": председатель Нацсовета прокомментировала введение санкций против группы каналов Медведчука

"Не считаю журналистами": председатель Нацсовета прокомментировала введение санкций против группы каналов Медведчука


фото: 24tv
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил провайдерам о необходимости выключить вещание каналов "112 Украина", NewsОne и ZIK после введения санкций

Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Мы должны довести до наших лицензиатов, каковыми являются провайдеры, о том, что есть такое решение, и что они в своей деятельности должны руководствоваться этим решением. Как известно, указ президента вступает в силу с момента его опубликования и должен быть выполнен", - сказала Герасимьюк.

Она также ответила на обвинения депутатов от ОПЗЖ о том, что решение СНБО является "наступлением на свободу слова".

"Это не имеет никакого отношения к свободе слова. Я вообще не считаю их журналистами, это - пропагандистские рупоры, это никакая не журналистская деятельность ... Это речь идет не о журналистах, это о людях, которые выбрали для себя служение определенным политикам, выполнением их нарративов. А нарративы, как известно, идут из Кремля. И это вопрос суверенитета и независимости нашей страны", - сказала Герасимьюк.

Она добавила, что каналы постоянно нарушали законодательство Украины, но отменить их лицензии ранее орган не мог, поскольку не имеет соответствующих полномочий.

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