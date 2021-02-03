"Не считаю журналистами": председатель Нацсовета прокомментировала введение санкций против группы каналов Медведчука
Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк.
"Мы должны довести до наших лицензиатов, каковыми являются провайдеры, о том, что есть такое решение, и что они в своей деятельности должны руководствоваться этим решением. Как известно, указ президента вступает в силу с момента его опубликования и должен быть выполнен", - сказала Герасимьюк.
Она также ответила на обвинения депутатов от ОПЗЖ о том, что решение СНБО является "наступлением на свободу слова".
"Это не имеет никакого отношения к свободе слова. Я вообще не считаю их журналистами, это - пропагандистские рупоры, это никакая не журналистская деятельность ... Это речь идет не о журналистах, это о людях, которые выбрали для себя служение определенным политикам, выполнением их нарративов. А нарративы, как известно, идут из Кремля. И это вопрос суверенитета и независимости нашей страны", - сказала Герасимьюк.
Она добавила, что каналы постоянно нарушали законодательство Украины, но отменить их лицензии ранее орган не мог, поскольку не имеет соответствующих полномочий.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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