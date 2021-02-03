"НачШтаба" и "Дежурный ООС": ВСУ предупредили о российских Telegram-каналах, "замаскированных" под информационные площадки украинских военных

3 февраля, 2021, 17:31

Вооруженные силы Украины сообщили, что Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС» - это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к ВСУ

Об этом говорится в заявлении ВСУ.

Отмечается, что в 2018 году мессенджер Telegram дал согласие предоставлять спецслужбам России, по решению суда, данные пользователей, которые подозреваются в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.

"Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных Силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и Вооруженных Сил Украины в целом", - говорится в сообщении.

В ВСУ заявили, что самые известные из таких платформ - Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС".

"Это российские проекты, не имеющие отношения к Вооруженным Силам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВСУ отметили, что Теlegram-канал "НачШтаба" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие "могут поделиться тем, что "наболело".

"В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, состоянии техники, вооружения и пр. Именно эта информация для противника "на вес золота". Ряд российских и пророссийских СМИ, лидеры мнений оккупированной части Донбасса активно рекламируют "НачШтаба" и "Дежурный ООС", что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов", - говорится в заявлении.

В ВСУ призвали пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Украине, которые работали через Telegram-каналы "Легитимный" и "Резидент".

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