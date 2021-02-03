"Часть документов являются секретными": Данилов назвал основания для блокирования 112 Украина, NewsOne и ZIK

3 февраля, 2021, 18:40

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение ВР и обращение СБУ с соответствующими документами в Аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины являются основанием для блокирования 112 Украина, NewsOne и ZIK

Об этом он заявил во время брифинга 3 февраля.

Данилов прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

"Основания - это решение ВР и обращение СБУ с соответствующими документами в Аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины. Я хочу сказать, согласно Закону Украины "О санкциях", есть пять институтов, которые могут делать представления в Аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины для принятия этих санкций: президент Украины, ВР, Кабинет министров, СБУ, Нацбанк", - сообщил Данилов.

Он отметил, что люди, которые подают соответствующие документы о санкциях имеют понимание о чем идет речь.

"Единственное, что могу сказать, что часть этих документов является секретными. Так как речь идет об информации, которую мы получаем из государства, осуществляющего агрессивные планы в отношении нашей страны. Государства, захватившего Крым. Государства, захватившего часть Донецкой, Луганской областей. И странно слушать, когда начинают петь какие-то гимны прошлого некоторые деятели современности. Очень странно наблюдать, какое вообще имеют право люди, которые поддержали оккупацию Крыма, которые поддерживают тех сепаратистов, которые находятся на наших оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей. Какое право они вообще имеют, скажем так, вопить сейчас об этом? Речь не идет о свободе слова - речь идет о информационном терроризме в отношении нашей страны", - подчеркнул секретарь СНБО.

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