Прототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний

Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Twitter.

"У нас снова был отличный полет, просто нам нужно немного поработать над посадкой, - прокомментировал случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

Starship запускали с испытательной площадки SpaceX в Техасе.

На пятой минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.

За секунды до приземления прототип взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунд.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки прототипа корабля.

В декабря 2020 года восьмой прототип Starship также взорвался при приземлении в ходе летных испытаний.