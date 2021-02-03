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Espreso.tvМирПрототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний

Прототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний


фото: SpaceX
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Корабль взорвался во время посадки на платформу

Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Twitter.

"У нас снова был отличный полет, просто нам нужно немного поработать над посадкой, - прокомментировал случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

Starship запускали с испытательной площадки SpaceX в Техасе.

На пятой минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.

За секунды до приземления прототип взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунд.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки прототипа корабля.

В декабря 2020 года восьмой прототип Starship также взорвался при приземлении в ходе летных испытаний.

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