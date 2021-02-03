Прототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний
Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Twitter.
"У нас снова был отличный полет, просто нам нужно немного поработать над посадкой, - прокомментировал случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.
Starship запускали с испытательной площадки SpaceX в Техасе.
На пятой минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.
За секунды до приземления прототип взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунд.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки прототипа корабля.
В декабря 2020 года восьмой прототип Starship также взорвался при приземлении в ходе летных испытаний.
Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I- SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
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