Промоутер название дату объединительного боя лучшего боксера мира

3 февраля, 2021, 14:25

Промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес проведет бой за три титула против британца Билли Джо Сондерса 8 мая

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Хирна, боксеры из Мексики и Великобритании встретятся 8 мая в США в поединке за три титула во втором среднем весе (до 76,2 кг). Трансляция боя состоится на стриминговом сервисе DAZN.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе, в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Билли Джо Сондерс владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации).

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