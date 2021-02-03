Промоутер название дату объединительного боя лучшего боксера мира
3 февраля, 2021, 14:25
Промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес проведет бой за три титула против британца Билли Джо Сондерса 8 мая
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Хирна, боксеры из Мексики и Великобритании встретятся 8 мая в США в поединке за три титула во втором среднем весе (до 76,2 кг). Трансляция боя состоится на стриминговом сервисе DAZN.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе, в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Билли Джо Сондерс владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации).
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном , который является промоутером украинца Александра Усика.
- 21 января сообщалось, что Сауль Альварес проведет следующий бой против Авни Йылдырыма.
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