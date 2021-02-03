Президентские рейтинги КМИС: лидер Зеленский, Порошенко опережает Бойко на 0,2%

3 февраля, 2021, 14:42

Согласно последнему рейтингу КМИС, среди тех, кто определился и пойдет на выборы Владимира Зеленского поддерживают 22,1% опрошенных, в то же время у однопартийцев Юрия Бойко и Виктора Медведчука вместе 21,4%

Об этом говорится в свежем исследовании Киевского международного института социологии.

В КМИС отмечают, что рейтинг президента Владимира Зеленского снизился по сравнению с декабрьским опросом.

Тогда Зеленского своим кандидатом назвали 27% среди тех, кто определился и пойдет на выборы против 22,1% в опросе, проведенном в конце января-начале февраля.

Рейтинг лидера "евросолидарности" Петра Порошенко остался там, где и был - 13,7%.

Юрий Бойко , согласно исследованию, потерял с декабря 1,2% среди тех, кто определился и пошел бы на выборы. Таким образом, он опустился в рейтинге КМИС со второго на третье место. Его однопартиец Виктор Медведчук потерял, согласно опросу 0,8% поддержки. В декабре он имел 8,7% поддержки, а в новом опросе получил 7,9%, переместившись с четвертого на пятое место.

Четвертую строчку нового опроса заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко , нарастив поддержку с 7,5% до 11,2%.

На шестом месте оказался експремьерминистр Владимир Гройсман с 5,5% поддержки.

Остальные кандидаты не набирает и 5% среди тех, кто определился и пошел бы на выборы.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 27 января по 1 февраля 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке квотному отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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