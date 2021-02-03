Президент НАН Украины: Ученые Академии помогают в борьбе с коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт НАН Украины.
Загородний рассказал, что ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины еще в феврале, в начале пандемии в Украине, по заказу СНБО, разработали надежные тест-системы для диагностики коронавирусной болезни.
Специалисты Академии способствовали также созданию иммуноферментной экспресс-системы для выявления этой болезни, которую сейчас производит одно из отечественных предприятий.
Также в Академии работает две группы по прогнозированию развития пандемии в Украине - на базе Института проблем математических машин и систем (Киев) и в Институте проблем рынка и эколого-экономических исследований (Одесса).
Этими прогнозами пользуются и органы государственной власти, и СМИ.
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины в прошлом году стартовал проект по разработке нанокомпозитных полимерных биоматериалов с эффективным противовирусным и антимикробным действием, а также технологии 3D-печати изделий из них.
Важную работу по противодействию COVID-19 ведут ученые химических и физических учреждений Академии. ННЦ "Харьковский физико-технический институт" передал озонаторы собственной разработки и производства в Харьковский областной инфекционной больницы и Харьковского управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Один из ускорителей ННЦ ХФТИ дезинфицирует 60% всех медицинских материалов в Украине - бинтов, ваты, шприцев, систем переливания крови, капельниц. Сейчас ХФТИ увеличил объем таких работ на 30%. Также увеличило объем работ по радиационной дезинфекции малое предприятие "Радма" при Институте физической химии им. Л.В. Писаржевского.
Академические учреждения начали работу и по созданию отечественных вакцин против коронавируса. В частности, такие работы проводят в Институте биологии клетки и в Институте биохимии им. А.В. Палладина.
На фото: президент НАН України академик Анатолий Загородний
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