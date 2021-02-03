Правительство выделило 1,6 млрд грн на выплаты по временной потере трудоспособности на период карантина

3 февраля, 2021, 15:28

Кабинет министров одобрил выделение 1,6 млрд грн на выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с временной потерей нетрудоспособности на период карантина

Соответствующий проект постановления размещен на сайте правительства.

Согласно тексту документа, Министерству социальной политики выделено 1,643 млрд грн для выплат Фондом социального страхования застрахованным лицам материального обеспечения в связи с временной потерей нетрудоспособности в период карантина.

В пояснительной записке к документу говорится, что в ноябре-декабре 2020 года расходы Фонда социального страхования на выплату пособий застрахованным лицам значительно выросли, из-за чего непрофинансированными остались заявления на сумму 1,642 млрд грн.

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