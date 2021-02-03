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Espreso.tvОбществоПосле деоккупации Крыма Черноморский флот должен вернуться в собственность Украины, - Резников

После деоккупации Крыма Черноморский флот должен вернуться в собственность Украины, - Резников


фото: znaj.ua
Харьковские соглашения неконституционными, а все имущество Черноморского флота должны вернуть или передать в собственность Украины после деоккупации Крыма

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью LB.ua .

Он отметил, что РФ после оккупации Крыма приостановила действие Харьковских соглашений, которые с 2017 года продолжали пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 лет. По его словам, Украина теперь считает эти соглашения юридически ничтожными.

"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Ранее для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его исключили из текста, а значит - Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или перехода в собственность Украины ", - подчеркнул Резников.

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