После блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne телеграмм-каналы "слили" номера депутатов "Слуги народа", - Подгорная
3 февраля, 2021, 10:40
После блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne в сети Телеграмм "слили" номера депутатов "Слуги народа" и начали "атаки" с российских номеров
Об этом депутат "Слуги народа" Виктория Подгорная написала в Facebook.
"После блокировки" 112 Украина ", ZIK и NewsOne в телеграмме слили номера депутатов" Слуги народа "и начали с 1-30" атаки "с российских номеров. Чтобы не было никаких сомнений кто был основным бенефициаром ТВ каналов", - написала Подгорная.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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