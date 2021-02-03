После блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne телеграмм-каналы "слили" номера депутатов "Слуги народа", - Подгорная

3 февраля, 2021, 10:40

После блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne в сети Телеграмм "слили" номера депутатов "Слуги народа" и начали "атаки" с российских номеров

Об этом депутат "Слуги народа" Виктория Подгорная написала в Facebook.

"После блокировки" 112 Украина ", ZIK и NewsOne в телеграмме слили номера депутатов" Слуги народа "и начали с 1-30" атаки "с российских номеров. Чтобы не было никаких сомнений кто был основным бенефициаром ТВ каналов", - написала Подгорная.

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