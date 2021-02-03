Оккупанты в ОРДО заставили пропавшего бойца ООС выступить с дискредитацией украинской армии, - ВСУ
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативного командования "Север".
"Оккупационные власти так называемой ДНР обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов", - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что обстоятельства исчезновения военнослужащего пока устанавливает следствие и отметили, что оккупанты уже не впервые заставляют пленных говорить на камеру вещи, дискредитирующие украинскую армию.
# ВНИМАНИЕ !!! Информационное сообщение Как уже сообщалось, 28 января 2021 на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в ...Опубликовано Командование "Север" / Operational Command "North" Среда, 3 февраля 2021 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС пропал украинский военный .
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