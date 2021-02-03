Оккупанты применили под Авдеевкой "Грады-П": Украина показала ОБСЕ доказательства

3 февраля, 2021, 21:12

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают вести инженерно-фортификационные работы по сооружению новых и дооборудованию существующих позиций на линии соприкосновения, а также нарушать перемирие и Минских договоренностей

Об этом украинский миссия при ОБСЕ проинформировала во время заседания Форума сотрудничества по безопасности, передает Укринформ.

"Кроме нарушений пункта "а" договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года, запрещающего ведение действий наступательного характера и подрывной деятельности, вооруженные формирования РФ регулярно проводят мероприятия по изменению позиционного размещения войск, в том числе по продвижению собственных позиций в сторону ВСУ. Такие действия расцениваются как провокационные и наступательные по своему характеру. Особое беспокойство вызывает тот факт, что они также происходят на участках разведения", - сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

В украинской делегации заявили о скрытом инженерное оборудование позиций вооруженных формирований РФ на участке разведения сил и средств в Золотом.

"Анализ внесения изменений в ландшафт местности в пределах участка разведения сил и средств в районе Золотого, подтвержденный данными объективного контроля, демонстрирует процесс скрытого оборудования новых и дооборудования существующих позиций российских вооруженных формирований. Эта запрещенная деятельность началась уже после завершения процесса разведения сил и средств", - отметил он.

Украинская сторона показала факты инженерно-фортификационных работ со стороны оккупантов на участке разведения в Золотом и сообщила об отдельных позициях, где оккупационные войска ведут работы.

Украина также сообщила ОБСЕ о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на участке разведения сил и средств в Петровском. На слайдах были продемонстрированы отдельные факты скрытого оборудования новых и дооборудование существующих позиций российских оккупационных войск.

Также украинская сторона проинформировала о ведении инженерно-фортификационных работ вооруженными формированиями РФ в ряде других локаций в январе.

"В частности, около 10 раз в течение месяца украинские военнослужащие выявляли такие работы на позициях оккупантов в районе н.п. Голубовское. 26 января украинскими военными фиксировалось, как оккупационные войска, вообще не скрываясь, с применением инженерной техники вели работы по оборудованию новых и дооборудованию старых позиций на окраине н.п. Стыла ", - сообщил Лоссовский.

Отмечается, что 31 января в районе ДАП, а также и н.п. Бетманово (Красный Партизан), снова были зафиксированы инженерные работы вооруженных формирований РФ.

Также, 31 января 2021 года российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции со стороны временно оккупированной Яковлевки в направлении подконтрольной правительству Авдеевки с применением легкой переносной ракетной системы "Град-П". Украинская миссия продемонстрировала иностранным дипломатам фотодоказательства места взрыва и фрагмент хвостовой части 122-мм ракеты от "Град-П".

"Украинская сторона рассматривает такие действия российских вооруженных формирований как вопиющее нарушение Минских договоренностей и пренебрежение договоренностями о прекращении огня ТКГ от 22 июля 2020 года, а также как целенаправленные шаги для дестабилизации ситуации во временно оккупированных Российской Федерацией районах Донецкой и Луганской областей и прилегающих территориях и дальнейшего подпитки Россией начатого ею конфликта", - добавил заместитель украинской миссии при ОБСЕ.

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