Оккупанты обстреляли из гранатомета позиции ООС вблизи Гнутова
3 февраля, 2021, 18:49
За текущие сутки, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Гнутова, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
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