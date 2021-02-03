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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли из гранатомета позиции ООС вблизи Гнутова

Оккупанты обстреляли из гранатомета позиции ООС вблизи Гнутова

За текущие сутки, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Гнутова, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

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