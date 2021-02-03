Официальный курс: доллар продолжает дешеветь

3 февраля, 2021, 09:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 февраля 2021 года на отметке 28,0589 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 февраля курс составил 28,06 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 февраля установлен на уровне 33,79 грн / евро. По состоянию на 2 февраля курс составлял 33,90 грн / евро.

На наличном рынке 3 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,05 продают - по 28,10 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,95 грн / $, продажи - в пределах 28,04 - 32 грн / $.

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