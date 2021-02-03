Новое правительство Италии сформирует бывший глава ЕЦБ Марио Драги
Глава государства в среду, 3 февраля, провел переговоры с Драги, поскольку попытки спасти коалицию премьер-министра Джузеппе Конте, который ушел в отставку, потерпели неудачу, сообщает France24.
Маттарелла призвал все политические силы поддержать правительство, исключив проведения досрочных выборов.
По его словам, новое правительство должно немедленно приступить к работе, иначе страна рискует потерять больше 200 млн евро из фонда Европейского Союза, выделенных на преодоление экономического кризиса.
В кратком заявлении после получения мандата Драги заявил, что уверен в получении достаточной поддержки в парламенте.
В конце января премьер-министр Джузеппе Конте официально подал в отставку.
Это решение было принято после того, как руководящая коалиция, возглавляемая "Движением пяти звезд" и "Демократической партией" потеряла большинство в верхней палате парламента. Коалицию покинула партия "Живая Италия" бывшего премьера Маттео Ренци, голоса которой были решающими для правительства Конте.
Разногласия между Конте и Ренци возникли из-за борьбы с пандемией COVID-19 в стране - Ренци критиковал Конте через распределение средств, которые ЕС выделил Италии на борьбу с последствиями пандемии.
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