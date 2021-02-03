НКРЭКУ предупредила о возможных аварийных отключениях электричества из-за критической нехватки угля

3 февраля, 2021, 21:17

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупредила об опасности аварии в энергосистеме Украины из-за критической нехватки угля и введении графиков отключений электроэнергии

Об этом говорится в заявлении на сайте НКРЭКУ.

"Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго" отмечает, что на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тыс тонн.

При этом 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

"Вместе с тем, по данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс т (291 тыс. т - газового угля и 140,9 тыс. т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 млн т) ", - добавили в НКРЭКУ.

Сейчас комиссия проводит проверки тепловых электростанций на предмет обеспечения топливом.

"По заявлению НЭК "Укрэнерго" с целью срочного определения обстоятельств, приведших к данной ситуации, а также для обеспечения безопасности поставок электрической энергии Регулятор 25 января 2021 года принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" , АО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов", - сообщает НКРЭКУ.

Напомним, ранее в Укрэнерго предположили возможность отключения потребителей из-за критически низкихе запасов угля на ТЭЦ.

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