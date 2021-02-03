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Espreso.tvОбществоНазваны номинанты на "Золотой глобус-2021": среди них - "Корона" и "Гамбит королевы"

Названы номинанты на "Золотой глобус-2021": среди них - "Корона" и "Гамбит королевы"


фото: gettyimages
На церемонии объявления номинантов на премию "Золотой глобус" определили лучшие сериалы и фильмы 2020 года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда

78 церемония "Золотой глобус" состоится 28 февраля. Среди номинантов - "Гамбит королевы", "Корона" и "Борат".

Фильмы
 
          Лучший драматический фильм:

Лучший актер в драматическом фильме:

Лучшая актриса в драматическом фильме:

Лучший комедийный фильм или мюзикл:

Лучший актер первого плана в комедийном фильме:

Лучшая актриса первого плана в комедийном фильме:

Лучший актер второго плана в фильме:

Лучшая актриса второго плана в фильме:

Лучший фильм на иностранном языке:

Лучший анимационный фильм:

  • "Земля кочевников" / Nomadland

  • "Манк" / Mank

  • "Отец" / The Father

  • "Перспективная женщина" / Promising Young Woman

  • "Суд над Чикагской семеркой" / The Trial of Chicago 7

  • Риз Ахмед ( "Звук металла")

  • Чадвик Боузман ( "Черное дно Ма Рейни")

  • Энтони Хопкинс ( "Отец")

  • Гарри Олдман ( "Манк")

  • Тахар Рахим ( «Мавританець")

  • Виола Дэвис ( "Черное дно Ма Рейни" / Ma Rainey's Black Bottom)

  • Эндрю Дэй ( "Соединенные Штаты против Билли Холидей" / The United States vs. Billie Holliday)

  • Ванесса Кирби ( "Части женщины" / Pieces of a Woman)

  • Фрэнсис МакДорманд ( "Земля кочевников" / Nomadland)

  • Кэри Маллиген ( "Перспективная женщина" / Promising Young Woman)

  • "Борат: Следующий фильм" / Borat: Subsequent Moviefilm

  • "Музыка" / Music

  • "Зависнуть в Палм-Спрингс" / Palm Springs

  • "Гамильтон" / Hamilton

  • "Выпускной" / The Prom

  • Саша Барон Коэн ( «Борат: Следующий фильм")

  • Джеймс Корден ( "Выпускной")

  • Лин-Мануэль Миранда ( "Гамильтон")

  • Дев Патель ( "История Дэвида Копперфилда")

  • Сэмберг ( "Зависнуть в Палм-Спрингс")

  • Мария Бакалова ( "Борат: Следующий фильм")

  • Кейт Хадсон ( "Музыка")

  • Мишель Файфер ( "Выход по-французски»)

  • Пайк ( "Я очень волнуюсь")

  • Аня Тейлор-Джой ( "Эмма")

  • Саша Барон Коэн ( "Суд над Чикагской семеркой")

  • Даниэл Калуя ( "Иуды и Черный Мессия")

  • Джаред Лето ( "Мелочи")

  • Билл Мюррей ( "Со льдом»)

  • Лесли Одом-младший ( "Одна ночь в Майами")

  • Гленн Клоуз ( "Сельская элегия")

  • Оливия Колман ( "Отец")

  • Джоди Фостер ( "Мавританець")

  • Аманда Сайфрид ( "Манк")

  • Хелена Зенгел ( "Новости со всего мира")

  • "Еще по одной" (Дания)

  • "Ла льорона" (Франция, Гватемала)

  • "Вся жизнь впереди" (Италия)

  • "Минар" (США)

  • "Двое" (США, Франция)

  • "Душа"

  • "Семейка Крудс 2"

  • "Вперед"

  • "Волчья стая"

  • "Над луной"

Сериалы

          Лучший драматический сериал:

Лучший актер в драматическом сериале:

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Лучший комедийный сериал:

Лучший актер первого плана в комедийном сериале:

  • "Корона" / The Crown

  • "Страна Лавкрафта" / Lovecraft Country

  • "Мандалорець" / The Mandalorian

  • "Озарк" / Ozark

  • "Рэтчед" / Ratched

  • Джейсон Бейтман ( "Озарк")

  • Джош О'Коннор ( "Корона")

  • Оденкёрк ( "Лучше звоните Солу")

  • Аль Пачино ( "Охотники")

  • Мэттью Риз ( "Перри Мейсон")

  • Оливия Колман ( "Корона")

  • Джоди Комер ( "Убойная Ева")

  • Лора Линни ( "Озарк")

  • Сара Полсон ( «Рэтчед")

  • Эмма Корин ( "Корона")

  • "Большая" / The Great

  • "Эмили в Париже" / Emily in Paris

  • "Шиттс Крик" / Schitt's Creek

  • "Тед Лассо" / Ted Lasso

  • "Стюардесса" / The Flight Attendant

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:

Лучший минисериал или телефильм:

Лучшая актриса в сериале, минисериале или телефильме:

Лучший актер в сериале, минисериале или телефильме:

Лучший актер второго плана в сериале, минисериале или телефильме:

Лучший актер второго плана в сериале, минисериале или телефильме:

  • Дон Чидл ( "Черный понедельник")

  • Джейсон Судейкис ( "Тед Лассо»)

  • Раме Юсеф ( "раме")

  • Юджин Леви ( "Шиттс Крик")

  • Николас Хоулт ( "Большая")

  • Лили Коллинз ( "Эмили в Париже")

  • Кейли Куоко ( "Стюардесса")

  • Эль Фаннинг ( "Большая")

  • Джейн Левые ( "Удивительный плейлист Зоуи")

  • Кэтрин О'Хара ( "Шиттс Крик")

  • "Обычные люди" / Normal People

  • "Гамбит королевы" / The Queen's Gambit

  • "Малая топор" / Small Axe

  • "Играть назад" / The Undoing

  • "Неортодоксальная" / Unorthodox

  • Кейт Бланшетт ( "Миссис Америка")

  • Дейзи Эдгар Джонс ( "Обычные люди")

  • Николь Кидман ( "Играть назад")

  • Аня Тейлор-Джой ( "Гамбит королевы")

  • Шира Хаас ( "Неортодоксальная")

  • Брайан Крэнстон ( "Ваша честь")

  • Джефф Дэниелс ( "Правило Коми")

  • Хью Грант ( "Играть назад")

  • Итан Хок ( "Птицы Господня")

  • Марк Раффало ( "Я знаю, что по крайней мере это правда")

  • Джон Бойеґа ( "Малая топор")

  • Брендан Ґлисон ( "Правило Коми")

  • Дэн Леви ( "Шиттс Крик")

  • Парсонс ( "Голливуд")

  • Дональд Сазерленд ( "Играть назад")

  • Джиллиан Андерсон ( "Корона")

  • Хелена облигациями Картер ( "Корона")

  • Джулия Гарнер ( "Озарк")

  • Энни Мерфи ( "Шиттс Крик")

  • Синтия Никсон ( "Рэтчед")

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