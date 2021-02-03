Названы номинанты на "Золотой глобус-2021": среди них - "Корона" и "Гамбит королевы"
78 церемония "Золотой глобус" состоится 28 февраля. Среди номинантов - "Гамбит королевы", "Корона" и "Борат".
Лучший актер в драматическом фильме:
Лучшая актриса в драматическом фильме:
Лучший комедийный фильм или мюзикл:
Лучший актер первого плана в комедийном фильме:
Лучшая актриса первого плана в комедийном фильме:
Лучший актер второго плана в фильме:
Лучшая актриса второго плана в фильме:
Лучший фильм на иностранном языке:
Лучший анимационный фильм:
-
"Земля кочевников" / Nomadland
-
"Манк" / Mank
-
"Отец" / The Father
-
"Перспективная женщина" / Promising Young Woman
-
"Суд над Чикагской семеркой" / The Trial of Chicago 7
-
Риз Ахмед ( "Звук металла")
-
Чадвик Боузман ( "Черное дно Ма Рейни")
-
Энтони Хопкинс ( "Отец")
-
Гарри Олдман ( "Манк")
-
Тахар Рахим ( «Мавританець")
-
Виола Дэвис ( "Черное дно Ма Рейни" / Ma Rainey's Black Bottom)
-
Эндрю Дэй ( "Соединенные Штаты против Билли Холидей" / The United States vs. Billie Holliday)
-
Ванесса Кирби ( "Части женщины" / Pieces of a Woman)
-
Фрэнсис МакДорманд ( "Земля кочевников" / Nomadland)
-
Кэри Маллиген ( "Перспективная женщина" / Promising Young Woman)
-
"Борат: Следующий фильм" / Borat: Subsequent Moviefilm
-
"Музыка" / Music
-
"Зависнуть в Палм-Спрингс" / Palm Springs
-
"Гамильтон" / Hamilton
-
"Выпускной" / The Prom
-
Саша Барон Коэн ( «Борат: Следующий фильм")
-
Джеймс Корден ( "Выпускной")
-
Лин-Мануэль Миранда ( "Гамильтон")
-
Дев Патель ( "История Дэвида Копперфилда")
-
Сэмберг ( "Зависнуть в Палм-Спрингс")
-
Мария Бакалова ( "Борат: Следующий фильм")
-
Кейт Хадсон ( "Музыка")
-
Мишель Файфер ( "Выход по-французски»)
-
Пайк ( "Я очень волнуюсь")
-
Аня Тейлор-Джой ( "Эмма")
-
Саша Барон Коэн ( "Суд над Чикагской семеркой")
-
Даниэл Калуя ( "Иуды и Черный Мессия")
-
Джаред Лето ( "Мелочи")
-
Билл Мюррей ( "Со льдом»)
-
Лесли Одом-младший ( "Одна ночь в Майами")
-
Гленн Клоуз ( "Сельская элегия")
-
Оливия Колман ( "Отец")
-
Джоди Фостер ( "Мавританець")
-
Аманда Сайфрид ( "Манк")
-
Хелена Зенгел ( "Новости со всего мира")
-
"Еще по одной" (Дания)
-
"Ла льорона" (Франция, Гватемала)
-
"Вся жизнь впереди" (Италия)
-
"Минар" (США)
-
"Двое" (США, Франция)
-
"Душа"
-
"Семейка Крудс 2"
-
"Вперед"
-
"Волчья стая"
-
"Над луной"
Сериалы
Лучший драматический сериал:
Лучший актер в драматическом сериале:
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Лучший комедийный сериал:
Лучший актер первого плана в комедийном сериале:
-
"Корона" / The Crown
-
"Страна Лавкрафта" / Lovecraft Country
-
"Мандалорець" / The Mandalorian
-
"Озарк" / Ozark
-
"Рэтчед" / Ratched
-
Джейсон Бейтман ( "Озарк")
-
Джош О'Коннор ( "Корона")
-
Оденкёрк ( "Лучше звоните Солу")
-
Аль Пачино ( "Охотники")
-
Мэттью Риз ( "Перри Мейсон")
-
Оливия Колман ( "Корона")
-
Джоди Комер ( "Убойная Ева")
-
Лора Линни ( "Озарк")
-
Сара Полсон ( «Рэтчед")
-
Эмма Корин ( "Корона")
-
"Большая" / The Great
-
"Эмили в Париже" / Emily in Paris
-
"Шиттс Крик" / Schitt's Creek
-
"Тед Лассо" / Ted Lasso
-
"Стюардесса" / The Flight Attendant
Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:
Лучший минисериал или телефильм:
Лучшая актриса в сериале, минисериале или телефильме:
Лучший актер в сериале, минисериале или телефильме:
Лучший актер второго плана в сериале, минисериале или телефильме:
Лучший актер второго плана в сериале, минисериале или телефильме:
-
Дон Чидл ( "Черный понедельник")
-
Джейсон Судейкис ( "Тед Лассо»)
-
Раме Юсеф ( "раме")
-
Юджин Леви ( "Шиттс Крик")
-
Николас Хоулт ( "Большая")
-
Лили Коллинз ( "Эмили в Париже")
-
Кейли Куоко ( "Стюардесса")
-
Эль Фаннинг ( "Большая")
-
Джейн Левые ( "Удивительный плейлист Зоуи")
-
Кэтрин О'Хара ( "Шиттс Крик")
-
"Обычные люди" / Normal People
-
"Гамбит королевы" / The Queen's Gambit
-
"Малая топор" / Small Axe
-
"Играть назад" / The Undoing
-
"Неортодоксальная" / Unorthodox
-
Кейт Бланшетт ( "Миссис Америка")
-
Дейзи Эдгар Джонс ( "Обычные люди")
-
Николь Кидман ( "Играть назад")
-
Аня Тейлор-Джой ( "Гамбит королевы")
-
Шира Хаас ( "Неортодоксальная")
-
Брайан Крэнстон ( "Ваша честь")
-
Джефф Дэниелс ( "Правило Коми")
-
Хью Грант ( "Играть назад")
-
Итан Хок ( "Птицы Господня")
-
Марк Раффало ( "Я знаю, что по крайней мере это правда")
-
Джон Бойеґа ( "Малая топор")
-
Брендан Ґлисон ( "Правило Коми")
-
Дэн Леви ( "Шиттс Крик")
-
Парсонс ( "Голливуд")
-
Дональд Сазерленд ( "Играть назад")
-
Джиллиан Андерсон ( "Корона")
-
Хелена облигациями Картер ( "Корона")
-
Джулия Гарнер ( "Озарк")
-
Энни Мерфи ( "Шиттс Крик")
-
Синтия Никсон ( "Рэтчед")
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