Нафтогаз начал распределение активов Укрнафты с Коломойским, - СМИ

3 февраля, 2021, 16:40

НАК "Нафтогаз Украины" направил наблюдательному совету Укрнафты сообщение о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса раздела активов компании с миноритарными акционерами

Об этом пишет Экономическая правда .

Согласно письму председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева к секретарю наблюдательного совета Укрнафты Яне Мануиловой, которое есть в распоряжении ЭП Нафтогаз, как акционер 50% акций Укрнафты поручил наблюдательному совету компании провести изучение и предварительное рассмотрение разделения активов Укрнафты между НАК и миноритарными акционерами.

"Просим на ближайшем заседании Наблюдательного совета ПАО "крнафта" рассмотреть этот вопрос и утвердить календарный план и необходимые меры по его реализации (утверждении состава рабочей группы, проведение отбора и утверждения компании для проведения оценки активов из числа "большой четверки", проведение отбора и утверждения компании - юридического советника для сопровождения процесса распределения активов и т.п.)", - говорится в документе.

В издании отметили, что Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых, в частности, Игорь Коломойский - около 42% акций. По данным издания, группа "Приват" управляет Укрнафтой с 2003 года.

В издании напомнили, что миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, принадлежащих группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которые миноритарии "Укрнафты" требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов миноритарии требуют в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые являются следствием Энергетической хартии.

Минюст Украины в деле против миноритариев Укрнафты привлек британскую юридическую фирму Latham & Watkins.

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине увеличились до $5,4 млрд.

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон о взаиморасчетах между Нафтогазом, бюджетом и Укрнафтой более чем на 40 млрд грн, которые провели в декабре.

В декабря 2020 года глава Минюста Денис Малюська заявлял, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в феврале 2021 года может вынести окончательное решение по иску.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb