На Львовщине медсестры объявили голодовку из-за простоя больницы

Медсестры на Львовщине объявили акцию протеста в виде голодовки. Больница восстановительного лечения №3, что в пгт. Сосновка, уже почти год находится в вынужденном простое. Медсестры получают только 2/3 тарифной ставки (оклада), то есть на руки получается 2600 грн. Безысходность выгнала медсестер на акцию и голодовку, передает

На акцию вышли медсестры, санитарки и физиотерапевты.

"Мы 10 месяцев не работаем. То нас отправили в отпуска, то мы просто не работали из-за простоя. Дело в том, что мы - больница восстановительного лечения. Но мы не можем работать во время карантина. С 1 апреля по 12 июля прошлого года мы находились в отпуске за свой счет. Далее до конца августа были на простое. Только с 1 сентября по 9 ноября больница работала и вот сейчас опять не работает. Нам не предоставляют другой работы. Руководство не приняло меры, чтобы обеспечить коллектив другой работой", - сообщила Еспресо.Захид председатель независимого профсоюза больницы Ольга Сенюта.

По ее словам, согласно договорам с НСЗУ, заведение проводит реабилитацию неврологических болезней и болезней опорно-двигательного аппарата.

"Наши пациенты готовы оплачивать наши услуги, но нам не дают работать в условиях карантина", - объясняет Ольга Сенюта.

Несмотря на все, в больнице в Сосновке администрация работает. Медработницы ждут реакции из Львова. Они ссылаются на ст. 34 Кодекса законов о труде Украины, которая гарантирует им, что в случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение , организацию, но в той же местности на срок до одного месяца.

Заместитель председателя Львовской ОГА призвал медицинских работников учреждения в Сосновке с пониманием отнестись к ситуации, несмотря на то, что прекращение предоставления некоторых медицинских услуг пациентам как плановая госпитализация прописана в постановлении Кабмина и распространяется на всю территорию страны.

Напомним, больницу в Сосновке планировали присоединить к госпиталю имени Юрия Липы в Винниках, но чиновники и работники выступили против. К середине февраля руководство заведения должно презентовать план выхода из кризиса.

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