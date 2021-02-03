На Донетчине может появиться Нью-Йорк: комитет Рады одобрил решение
3 февраля, 2021, 16:49
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления рекомендует переименовать пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк
Об этом сообщает УНИАН .
"Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка", - сказал председатель комитета, народный депутат Андрей Клочко.
Комитет рекомендовал Раде принять в целом проект постановления о переименовании.
Во время обсуждения было отмечено, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти