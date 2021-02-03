На Донбассе погиб украинский военный, оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

3 февраля, 2021, 08:52

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь . в результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина ", - говорится в сообщении .