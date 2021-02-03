 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный, оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

На Донбассе погиб украинский военный, оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь . в результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина ", - говорится в сообщении .

У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Павлополь, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2021 среда

2 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать