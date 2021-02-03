На Донбассе погиб украинский военный, оккупанты восемь раз нарушили "тишину"
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь . в результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина ", - говорится в сообщении .
У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Павлополь, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - защитники заметили работу вражеского снайпера.
Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти