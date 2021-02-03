На Донбассе оккупанты привлекают детей к военному конфликту, - ОГПУ

"Оккупанты обучают подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть событий, происходящих и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине", - говорится в сообщении.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений. По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

По процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

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