На Донбассе оккупанты привлекают детей к военному конфликту, - ОГПУ
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за привлечения российскими наемниками несовершеннолетних на неподконтрольных территориях Донбасса к участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.
С 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.
"Оккупанты обучают подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть событий, происходящих и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине", - говорится в сообщении.
Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений. По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.
По процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
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