На Черниговщине восстановят храм, построиленный гетманом Иваном Мазепой, - митрополит Епифаний

3 февраля, 2021, 19:31

Храм Покрова Богородицы в селе Дегтяревка, который построил гетман Иван Мазепа и где он мог заключить союз со Швецией, отреставрируют

Об этом сообщил митрополит Епифаний в Facebook.

"Имя Ивана Мазепы (гетмана, - ред.) носит и один из двух наших благотворительных фондов - Фонд Мазепы, который был создан в прошлом году и который совместно с митрополичьим фондом Православной Церкви Украины в этом году начинает проект восстановления храма Покрова Богородицы в селе Дегтяревка на Черниговщине", - отметил он.

Храм планируют восстановить в течение ближайших нескольких лет.

Митрополит отметил, что целью проекта является "возвращение Украине архитектурной жемчужины, возрождение духовной святыни и символа стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората".

Как известно, храм был построен в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы.

"Именно здесь гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII, и именно здесь было подписано соглашение, должна помочь реализовать военно-политический проект Ивана Мазепы, целью которого был выход из-под протектората Московии и образование на украинских землях независимого государства. Тогда, в знак уважения и величия этого исторического события шведский король подарил этому храму чугунные плиты для пола с гравировкой "К ХII", - отметил митрополит Епифаний.

Однако, как отмечает он, после битвы под Полтавой историю этого храма, как и чудотворной Дегтяревская иконы Матери Божьей, по приказу русского царя Петра I пытались переписать.

"Но церковь тогда устояла. Пережила она и гражданскую войну, и раскулачивание, и Вторую мировую. А вот в 60-х годах прошлого века местные коммунисты подвергли ее разрушению: повредили восточную, алтарную и западную части храма и сбросили купола. Уже в наши дни, благодаря стараниям неравнодушных украинцев здесь, в Украине, а также украинцев из США и Канады удалось начать восстановление и реставрацию этой уникальной церкви. Впрочем, к сожалению, с началом российской агрессии 2014 года финансирование и восстановительная работа были остановлены", - добавил митрополит.

Справка : Иван Мазепа - выдающийся украинский государственный деятель, держал гетманскую булаву в течение почти 22 лет, дипломат, меценат и благотворитель. При его гетманстве появились многочисленные храмы, к строительству которых он привлекал собственные средства, а также церковные школы, где дети из бедных семей учились бесплатно.

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