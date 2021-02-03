На чемпионат мира по хоккею, который отобрали у Беларуси, не впустят фанов

3 февраля, 2021, 17:32

Чемпионат мира по хоккею 2021, который пройдет, в Риге пройдет без зрителей

Об этом сообщает TV3 .

"Это будет турнир без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в пузыре, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества. Финансирование турнира? Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена. Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF, - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

У Беларуси отобрали чемпионат мира из-за подавления режимом Александра Лукашенко протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Международная федерация хоккея до последнего настаивала на проведение турнира в Минске, но была вынуждена отобрать его после того, как от финансирования ЧМ-2021 отказались главные спонсоры.

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