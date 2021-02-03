Минкульт обратился к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с подсанкционными каналами
3 февраля, 2021, 17:57
Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112 ZIK и NewsOne
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает РБК-Украина .
По словам Ткаченко, санкции предусматривают запрет на деятельность телеканалов на территории государственных предприятий.
"Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал он.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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