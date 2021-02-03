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Минкульт обратился к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с подсанкционными каналами


фото: pravda.ua
Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112 ZIK и NewsOne

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает РБК-Украина .

По словам Ткаченко, санкции предусматривают запрет на деятельность телеканалов на территории государственных предприятий.

"Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал он.

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