Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача и Дубинского за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Порошенко

3 февраля, 2021, 16:12

Власть Зеленского обязана не просто закрывать фейковые дела против Байдена и Порошенко, но и привлечь к ответственности лиц, ведущих подрывную деятельность в пользу России и разрушающих стратегические отношения Украины и США, в частности народных депутатов Деркача и Дубинского

Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс" заявили адвокаты пятого президента Порошенко. Они сообщили, что уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда против Байдена и Порошенко, срочно закрыли.

По словам адвокатов, сеть пророссийского влияния внутри Украины продолжает свою подрывную деятельность. Поэтому уже 11 сентября прошлого года Печерский суд через судью Волкову принял решение, которое обязало ГБР зарегистрировать еще два производства.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал исполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты", - отметил Новиков.

"Мы видим, что когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут повредить интересам государства, но и о расследованиях, которые становятся лично опасны и неудобны для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров", - констатирует адвокат.

Илья Новиков также отметил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ.

"Апелляционный суд подтвердил решение Антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, который известен как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ. Это дело окончательно умерло, но то, как оно развивалось, позволяет заглянуть в кухню того, как принимаются решения в Офисе генерального прокурора и ГБР", - отметил Новиков.

"Когда Высший антикоррупционный суд 21 января этого года рассматривал жалобу Деркача на закрытие производства, здесь прямо написано, что дело пустое, что никаких признаков уголовного преступления там нет. Но несколько месяцев велось так называемое расследование, в результате которого был принят единственно возможный вариант - закрыть это уголовное производство. И соответственно обжалование Деркачем этого уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде было безуспешным", - говорит адвокат Игорь Головань.

Илья Новиков напомнил, что когда 19 мая 2020 года Деркач обнародовал так называемые пленки, уже ночью Генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела. "На следующее утро, и это тоже объясняет, почему дела открываются в ночное время, президент Зеленский прокомментировал это на своей большой пресс-конференции с журналистами. В том смысле, что он в восторге от этой идеи", - напомнил Новиков.

После того, как депутат Деркач оказался в санкционных списках как российский агент, власти стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США. "Кардинально изменилось отношение всех правоохранительных структур к этим делам", - подчеркнул Илья Новиков.

"Хотел бы напомнить, что когда 11 января Министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и других, там было прямо приведено "русский агент Деркач", а также шла речь о связанной с Россией сетью внешнего влияния на политику и на выборы в США. Я думаю, это все доказательно и соответствующим образом задокументировано соответствующими инстанциями США", - отмечает адвокат Игорь Головань.

Головань отметил, что уголовные производства, которые были открыты по заявлениям агентов российского влияния, должны были закрыться еще несколько месяцев назад. "Мы видим, что решения об их закрытии - это принятые в ручном режиме политические решения. Но этого мало. Мы ставим вопрос о том, что с участниками сети должно бороться не только правительство США, но и украинская власть. Бороться и привлекать к ответственности лиц, занимающихся организацией этих фейковых уголовных производств, организацией политических преследований и пытаются разрушить партнерские отношения Украины и США и других наших союзников", - убежден Головань.

"Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. Что по сути своей является заведомо ложным сообщением о преступлении, а во-вторых это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов. Пророссийская сеть продолжает свою деятельность, и необходимо принять меры для привлечения к ответственности ее членов", - резюмирует адвокат.