Медведчук от решения СНБО не пострадал и может купить другие телеканалы вместо 112 Украина, NewsOne и ZIK - Костинский

3 февраля, 2021, 17:42

Кум Путина Виктор Медведчук, которого связывают с телеканалами 112 Украина, Newsone и ZIK, от решения СНБО не пострадал и может купить другие телеканалы

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2015-2020 гг) Сергей Костинский в эфире программы "Содержательно с Христиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я могу приветствовать то, что в Офисе президента Зеленского изменился политический вектор и стало понятно, что нужно защищать Украину, в том числе от информационного воздействия со стороны государства-агрессора. Но я считаю, что тот способ, который сегодня обеспечивается защита информационного пространства, позволяет Медведчуку возобновить вещание своих телеканалов", - отметил спикер.

Костинский отметил, что решение СНБО имеет политический характер и есть очень много вопросов, насколько сильно правовое обоснование этого решения.

"Каждый эксперт может подтвердить, что в этом случае медиахолдинг, объединяющий телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, обжалует решение СНБО в украинских судах. Они пройдут все инстанции, а затем обратятся в Европейский суд по правам человека. И если правовое обоснование является слабым, существует высокий риск, что они получат положительное решение ЕСПЧ, по результатам которого украинскому государству придется выплачивать компенсацию. Этим телеканалам. Более того, они получат политическую легитимность для работы в Украине", - заметил Костинский.

Эксперт добавил, что Медведчук, который считается формальным владельцем этих телеканалов, не пострадал от решения СНБО: "Таким образом человек, который стоит за этими телеканалами, имеет все возможности пользоваться медийным законодательством, покупать или брать в аренду новые телеканалы и запускать новое информационное вещание. Есть большой риск, что в ближайшее время могут появиться другие телеканалы, под другим брендом, которые будут иметь лицензии на цифровое эфирное и спутниковое вещание ".