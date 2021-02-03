Медработники в школах будут получать 20% доплаты к концу карантина, - Шмыгаль

3 февраля, 2021, 14:42

Медицинские работники в школах до конца карантина будут получать доплаты до 20%

Об этом премьер-министр сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня будет рассмотрено постановление, которое устанавливает доплаты в 20% для медицинских работников в учреждениях образования. Уже с 1 января в среднем врачи в школах будут получать до одной тысячи гривен больше в зависимости от тарифного разряда", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что надбавки будут действовать до конца карантина.

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